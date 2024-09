Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Stevede/ Einbrüche

Coesfeld (ots)

In der Bauerschaft Stevede waren Einbrecher aktiv.

Zwischen 19 Uhr am Samstag (21.09.24) und 9.30 Uhr am Sonntag (22.09.24) warfen Unbekannte mit einem Pflasterstein ein Fenster des Pfarrheims ein, öffneten dieses und gelangten so hinein. Entwendet wurde nach derzeitigem Stand nichts.

Auch beim Golfplatz kam es zum Einbruch. Die Täter begaben sich zur Driving Range des Golfplatzes, brachen die Holztür vor dem Ballautomaten und einen Lagerraum auf, ohne etwas zu entwenden. Im Anschluss schlugen sie ein Fenster ein. Die Tatzeit liegt zwischen 16 Uhr am Samstag (21.09.24) und 6.05 Uhr am Sonntag (22.09.24).

Ebenfalls Ziel von Unbekannten war eine Halle, wo sie zwischen 22.30 Uhr am Samstag (21.09.24) und 9.15 Uhr am Sonntag (22.09.24) ein Fenster des Tors einschlugen. Nach derzeitigem Stand haben die Täter nichts gestohlen. Die Polizei in Coesfeld prüft einen Zusammenhang zwischen den Taten und bittet unter 02541-140 um Hinweise.

