Polizei Bochum

POL-BO: Schamverletzer an U-Bahn-Station - Kripo ermittelt

Bochum (ots)

Die Kripo ermittelt, nachdem sich ein bislang unbekannter Mann in Bochum drei Frauen in schamverletzender Weise gezeigt hat.

Die Frauen (28, 30, 33 Jahre, aus Berlin) verließen am Donnerstagabend, 18. Juli, gegen 22.10 Uhr die U-Bahn-Station "Planetarium" an der Castroper Straße. Am Treppenaufgang zog sich ein Mann seine Hose herunter und nahm sexuelle Handlungen an sich vor.

Als die Frauen die Polizei alarmierten, flüchtete der Mann in Richtung Bochumer Innenstadt.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 30 Jahre alt, ca. 1,80 m groß, "südländisches Aussehen", kurze schwarze Haare, Halbglatze, spärlicher Bart, rundliches Gesicht, ausgeprägte Waden. Bekleidet war er mit einem weißen T-Shirt mit schwarzer Aufschrift, mit einer schwarzen kurzen Sporthose und einer roten Unterhose. Er trug eine Sporttasche über der Schulter.

Hinweise nimmt die Polizei unter den Rufnummern 0234 909-4105 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell