POL-BO: Motorradfahrer (31) bei Alleinunfall schwer verletzt

Witten (ots) - Bei einem Alleinunfall in Witten zog sich eine Pedelec-Fahrerin (68, aus Witten) schwere Verletzungen zu. Die Wittenerin befuhr am Dienstag, 16. Juli, gegen 13.50 Uhr mit ihrem Pedelec die Hauptstraße Richtung Innenstadt. In Höhe der Hausnummer 27 geriet sie mit dem Vorderreifen in die Straßenbahnschienen und stürzte. Eine Rettungswagenbesatzung brachte die Frau ins Krankenhaus, wo sie stationär ...

mehr