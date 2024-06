POL-KA: (KA) Waghäusel - Alkoholisierter Lkw-Fahrer kommt von Fahrbahn ab

Karlsruhe (ots) - Bislang Unbekannte verschafften sich am Dienstag in der Zeit zwischen 07:20 Uhr und 15:30 Uhr Zutritt in das Treppenhaus eines Mehrparteienhauses in der Welfenstraße in Karlsruhe. Anschließend brachen die Täter die Wohnungstür einer Wohnung im 2. Obergeschoss gewaltsam auf, um in das Innere zu gelangen. Auf der Suche nach Wertgegenständen ...

