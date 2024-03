Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Kind verletzt - Unfallbeteiligter flüchtet

Krefeld (ots)

Ein 12-jähriger Junge aus Krefeld ist Mittwochnachmittag (20. März 2024) bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden.

Der Schüler fuhr kurz nach halb fünf mit seinem Fahrrad auf der Schönwasserstraße in Richtung Uerdinger Straße und wollte den Kreisverkehr mit der Tiergartenstraße geradeaus passieren. Als er sich bereits im Kreisverkehr befand, kam plötzlich ein schwarzer SUV von rechts in den Kreisverkehr eingefahren. Um einen Zusammenstoß mit dem Auto zu verhindern, machte der Junge eine Vollbremsung und kam zu Fall.

Nach Angaben des Jungen habe der Pkw daraufhin kurz angehalten. Eine Frau sei aus der Beifahrertür gestiegen, habe ihn kurz angesprochen und das Fahrrad aufgehoben. Anschließend sei sie zurück zu dem Auto, das schon auf der Schönwasserstraße stand, gelaufen. Das Auto sei in Richtung Glockenspitz davongefahren, ohne dass die Insassen sich weiter um den Jungen gekümmert hätten. Er erlitt Schürfwunden an den Händen und Knien, sein Fahrrad wurde leicht beschädigt.

Bei dem Pkw soll es sich um einen schwarzen Geländewagen oder SUV gehandelt haben, dessen hintere Scheiben dunkel waren. Der Fahrer soll 30 bis 50 Jahre alt gewesen sein, er hatte ein südländisches Erscheinungsbild. Die Beifahrerin war 30 bis 40 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß und hatte lange schwarze Haare. Sie trug eine schwarze Jacke und ein gelbes Halstuch.

Die Ermittler des Verkehrskommissariats hoffen, mithilfe von Zeugen den Unfallbeteiligten zu identifizieren. Für Hinweise wenden Sie sich bitte telefonisch an 02151 6340 oder per Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei Krefeld: In Ihrem eigenen Interesse und dem des Kindes und seiner Eltern sollte zu Unfällen, bei denen Kinder beteiligt waren, immer die Polizei hinzugezogen werden - auch wenn die Kinder beteuern, dass es ihnen gut geht und auf den ersten Blick kein Schaden entstanden ist. Auch wenn man möglicherweise meint, nicht zu dem Unfall beigetragen zu haben, sollte man auf Nummer sicher gehen und in jedem Fall die Polizei rufen! (59)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell