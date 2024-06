Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfallflucht - Unbekannter beschädigt Mauer

Vlotho (ots)

(jd) Anwohner der Herforder Straße bemerkten gestern (20.6.), um 8.10 Uhr eine stark beschädigte Mauer an einer Hofeinfahrt. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer fuhr mit seinem Fahrzeug in die Hofeinfahrt und übersah dabei mutmaßlich, dass diese mit einer rot-weißen Kette versperrt war. Mit dem Fahrzeug riss er die Kette aus der Verankerung, wodurch mehrere Steine einer Gabionenmauer brachen und der Unbekannte diese mitschleifte. Kette und Mauersteine wurden über eine Tiefe von rund 13 Metern in der Einfahrt verteilt, ehe der unbekannte Fahrzeugführer flüchtete, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Unfallzeitpunkt liegt am Donnerstag zwischen 7.45 und 8.10 Uhr. Der Zeugen, die im Bereich der Herforder Straße etwas beobachtet haben oder Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell