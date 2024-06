POL-UN: Unna - Verkehrsunfall mit schwerverletztem Radfahrer

Kamen (ots) - Ein unbekannter Täter hat Samstagmorgen (01.06.2024) gegen 02.50 Uhr versucht, in ein Einfamilienhaus am Rotdornweg in Kamen-Methler einzudringen. Ein Zeuge, der mit seinen Hunden eine Runde machte, konnte ihn in Tatortnähe antreffen und dadurch einen weiteren Einbruch abwenden. Der Täter wird wie folgt beschrieben: - männlich - ca. 18-23 Jahre - ca. 1,80m groß - heller Hautton - Vermutlich kurze ...

mehr