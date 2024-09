POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrader Straße/ Auto und Fahrradfahrerin kollidieren

Coesfeld (ots) - In den letzten Wochen kam es in den verschiedenen Städten und Gemeinden immer wieder zu Fällen von Diebstählen aus geparkten Autos. Bei vielen der Taten wurden Wertgegenstände, häufig Geldbörsen, aus den Autos gestohlen, die von außen sichtbar im Fahrzeug abgelegt waren. In einigen Fällen waren zudem die Fahrzeuge unverschlossen, was den Dieben die Arbeit zusätzlich erleichtert hat. Zur ...

