Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrade, B474/ Drei Autos kollidiert

Bild-Infos

Download

Coesfeld (ots)

Mehrere Stunden war die B474 am Montag (23.09.24) zwischen Seppenrade und Olfen nach einem Verkehrsunfall gesperrt. Gegen 10.55 Uhr war ein 41-jähriger Autofahrer aus Drensteinfurt in Richtung Olfen unterwegs. Aus bislang nicht bekannten Gründen geriet er mit seinem Auto auf den Grünstreifen und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Mann kam in den Gegenverkehr und kollidierte mit zwei entgegenkommenden Autos, an deren Steuer ein 44-jähriger Mann aus Selm und ein 40-jähriger Mann aus Lüdinghausen saßen. Alle kamen mit Rettungswagen in Krankenhäuser. Die Feuerwehr Olfen war im Einsatz, um ausgelaufene Betriebsstoffe zu beseitigen. Aufgrund der Bergungs- und Reinigungsarbeiten war die Straße rund dreieinhalb Stunden gesperrt.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell