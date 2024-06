Polizei Paderborn

POL-PB: Bei Einbruch Auto und E-Bike gestohlen

Altenbeken (ots)

(MH) Nach dem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Hossenbergstraße in Altenbeken sucht die Polizei Paderborn Zeugen. Die unbekannten Täter drangen in der Zeit von Mittwochabend, 12. Juni, 20.00 Uhr, auf Donnerstagmorgen, 13. Juni, 05:15 Uhr in das Gebäude ein, während die Bewohner schliefen. Sie durchwühlten den Keller und nahmen eine Geldbörse sowie einen Autoschlüssel mit. Über den Keller gelangten sie in die angrenzende Garage. Dort nutzen den Autoschlüssel, um einen schwarzen VW Up sowie ein schwarzes E-Bike zu stehlen. Im Anschluss flüchteten sie in unbekannte Richtung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, melden sich bitte über die 05251 306-0 bei der Polizei Paderborn.

