Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Aidlingen: Exhibitionist aufgetreten

Ludwigsburg (ots)

Zwei Frauen im Alter von 82 und 48 Jahre saßen am Sonntag (06.10.2024) gegen 16.00 Uhr auf einer Bank am Rande eines Feldwegs nördlich von Aidlingen, als ihnen ein Mann auffiel. Der Unbekannte stand auf einer Wiese nahe des Weges. Als er sich zu den beiden Frauen umdrehte, fiel diesen auf, dass der Mann masturbierte. Die beiden Geschädigten gingen daraufhin weiter und verständigten die Polizei.

Der Unbekannte soll etwa 45 bis 50 Jahre alt gewesen sein. Er hat kurzes weißes Haar und war zur Tatzeit mit einem ort-blauen Jogginganzug bekleidet. Zeugen, die weitere Hinweise zu dem Mann geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de an die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell