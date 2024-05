Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Zwei Radfahrunfälle - Zwei leicht verletzte

Kries Viersen (ots)

Der erste Radfahrunfall ereignete sich gestern gegen 17:20 Uhr in Kempen. Ein 71-jähriger Kempener befuhr mit seinem Pedelec den Kreisverkehr in der Vorster Straße in Fahrtrichtung Oedter Straße. Im Kreisverkehr hat er den Radweg benutzt, als plötzlich ein 66-Jähriger, ebenfalls aus Kempen, ihn seitlich anfuhr. Durch den Zusammenstoß stürzte der Pedelec-Fahrer und wurde leicht verletzt. Der zweite Unfall passierte in Bracht auf der Brüggener Straße. Eine 37-Jährige aus Brüggen, fuhr um 20:15 Uhr auf der Straße Angenthoer und wollte rechts in die Brüggener Straße einbiegen. Dabei hat sie den von rechts kommenden 17-jährigen Fahrradfahrer aus Nettetal angefahren, welcher durch den Zusammenstoß ebenfalls leicht verletzt wurde. /jk (410)

