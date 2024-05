POL-VIE: Einbruch in Kellerraum

Niederkrüchten (ots) - Niederkrüchten: Einbruch in Bäckerei In der Nacht zu Mittwoch brachen Unbekannte in die Bäckerei in der Netto Filiale auf der Hochstraße in Niederkrüchten ein. Der oder die Unbekannten hebelten ein Fenster auf und durchsuchten die Büroräume. Nach derzeitigem Stand wurde nichts gestohlen. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an die Kripo in Dülken über die 02162/377-0. /wg (405) Rückfragen ...

