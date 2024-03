Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Sulingen, Einbruch und Pedelec Diebstahl - Auffahrunfälle in Syke und Weyhe ---

Diepholz (ots)

Sulingen - Einbruch

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind Unbekannte in Groß Lessen in die Lagerhallen der RWG Warengenossenschaft eingebrochen. Zunächst wurde eine Tür zur einer Lagerhalle gewaltsam geöffnet. Anschließend wurde noch mindestens eine weitere Lagerhalle aufgebrochen. Die Täter erbeuteten Kanister Pflanzenschutzmittel und Werkzeugkoffer. Der gesamte Schaden wird auf über 20000 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Sulingen - Pedelec Diebstahl

Unbekannte haben am Donnerstag zwischen 13 und 14 Uhr an einem Einkaufszentrum in der Schützenstraße ein Pedelec der Marke Stratos im Wert von 1200 Euro entwendet. Das Pedelec war mit einem Bügelschloss im Fahrradstand vor dem Einkaufszentrum verschlossen abgestellt. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Wetschen - Vorfahrtsunfall

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 13.50 Uhr an der Einmündung Dickeler Straße / Am Wittenberg wurde ein 50-jähriger Pkw-Fahrer leicht verletzt. Der 50-Jährige war auf der Dickeler Straße in Richtung Wetschen unterwegs, als aus der Straße Am Wittenberg ein 22-jähriger Pkw-Fahrer auf die Dickeler Straße einbog und den 50-Jährigen übersah. Beide Pkw kollidierten und der 50-Jährige musste leicht verletzt vom Rettungsdienst versorgt werden. Es entstand ein Schaden von ca. 9000 Euro.

Weyhe - Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall am Donnerstag gegen 06.30 Uhr auf der Syker Straße wurden zwei Fahrer leicht verletzt. Ein 33-jähriger Pkw-Fahrer, in Richtung Bremen unterwegs war, musste verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen. Die nachfolgende 19-jährige Pkw-Fahrerin konnte ebenfalls anhalten. Der ihr nachfolgende 20-jährige Pkw-Fahrer erkannte die Situation zu spät, fuhr auf den Pkw der 19-Jährigen auf und schob diesen auf den Pkw des 33-Jährigen. Die 19-Jährige und der 33-Jährige wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Es entstand ein Schaden von ca. 9000 Euro.

Syke - Auffahrunfall

Am Donnerstag gegen 06.50 Uhr wurde eine Pkw-Fahrerin bei einem Auffahrunfall in Wachendorf auf der Bundesstraße 6 leicht verletzt. Die 25-jährige Fahrerin musste verkehrsbedingt anhalten, als ein 45-jähriger Pkw-Fahrer die Situation zu spät erkannte und auffuhr. Die 25-Jährige wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Der Schaden beträgt ca. 5500 Euro.

