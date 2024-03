Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Syke, Linienbus kollidiert mit Pferd - Kirchdorf, Einbruch ---

Diepholz (ots)

Syke - Linienbus kollidiert mit Pferd

Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 129 (Kirchberg) ist am Dienstag gegen 22.00 Uhr ein Pferd verendet. Eine 62-jährige Fahrerin war mit einem Linienbus auf der K 129 Richtung Heiligenfelde unterwegs, als plötzlich ein Pferd die Fahrbahn kreuzte. Trotz Vollbremsung konnte die Linienbus-Fahrerin eine Kollision mit dem Pferd nicht verhindern. Der Zusammenstoß war so stark, dass das Pferd noch an der Unfallstelle verendete.

Syke - Ohne Versicherung

Gleich drei Fahrern von E-Scootern musste die Polizei am Dienstag stoppen, da sie ohne Versicherung unterwegs waren. Ihr Versicherungsschutz war Ende Februar ausgelaufen und sie hatten es versäumt, ein neues Versicherungskennzeichen zu besorgen. In der Ferdinand-Salfer-Straße stoppte die Polizei gegen 07.45 Uhr einen 14-Jährigen auf dem Weg zur Schule und um 13.30 Uhr eine 28-Jährige. In der Waldstraße musste sich ein 22-Jähriger kontrollieren lassen. Gegen alle drei wird nun ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Kirchdorf - Einbruch

Unbekannte sind am Dienstag zwischen 13.45 Uhr und 15.30 Uhr in ein Mehrfamilienhaus in der Steyerberger Straße eingebrochen. Der Einbrecher betrat dabei mindestens zwei Wohnungen und entwendete eine Bankkarte. Mit der Bankkarte wurde am Nachmittag ein Geldbetrag vom Konto abgebucht. Ob der Einbrecher noch mehr entwendet hat, steht noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

