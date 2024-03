Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Siedenburg, Wohnhausbrand - Hemsloh, Werkzeugdiebstahl - Wehrbleck, Vorfahrtsunfall ---

Diepholz (ots)

Siedenburg - Wohnhausbrand

In der Nacht zu Donnerstag geriet der Anbau eines im Umbau befindlichen Wohnhauses aus ungeklärter Ursache in Brand. Personen wurden nicht verletzt. Der Anbau ist einsturzgefährdet. Durch den Brand entstand ein Schaden von ca. 100000 Euro.

Gegen 01.00 Uhr in der Nacht zu Donnerstag wurde eine Nachbarin durch einen lauten Knall aufgeschreckt und entdeckte das Feuer im Anbau des Nachbarhauses in der Vorderstraße. Sie alarmierte sofort die Feuerwehr. Personen befanden sich nicht in dem Brandobjekt, da sich das Haus derzeit im Umbau befindet.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Der Anbau ist einsturzgefährdet und darf nicht betreten werden. Das Wohnhaus selbst wurde ebenfalls beschädigt. Nach Beendigung der Löscharbeiten hat die Polizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und den Brandort beschlagnahmt.

Siedenburg - Einbruch in Schützenhalle

Unbekannte sind in der Zeit von Montag bis Mittwoch dieser Woche in die Schützenhalle in Siedenburg eingebrochen. Der oder die Täter öffneten gewaltsam eine Nebentür, um in das Gebäude zu gelangen. Hier wurden Flaschen zerstört und zwei Feuerlöscher entleert. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Die Täter konnten unerkannt flüchten. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Hemsloh - Werkzeugdiebstahl

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben Unbekannte an einer Baustelle in der Mackenstedter Straße einen Lkw aufgebrochen. Von der Ladefläche des Lkw entwendeten die Täter verschiedene Werkzeuge im Wert von ca. 19000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Wehrbleck - Vorfahrt genommen

Ein 54-jähriger Fahrer eines Lkw hat am Mittwoch gegen 07.10 Uhr an der Kreuzung Sulinger Straße (B 214) / Kreisstraße 43 die Vorfahrt missachtet und ist mit dem Pkw einer 28-jährigen Fahrerin kollidiert. Der 54-Jährige war mit seinem Lkw aus der K 43 in die Sulinger Straße Richtung Sulingen eingebogen und hatte den Pkw der 28-Jährigen, die Richtung Diepholz fuhr, übersehen. Beide Fahrer bleiben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt 4000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell