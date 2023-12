Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Steißlingen, Lkr. Konstanz) Unbekannter fährt gegen geparktes Auto und flüchtet - Polizei bittet um Hinweise

Steißlingen, Lkr. Konstanz (ots)

Im Zeitraum von Samstagnachmittag, 13 Uhr, bis Sonntagvormittag, 09 Uhr, ist ein Unbekannter vor dem Anwesen Lange Straße 44 in Steißlingen gegen einen dort am Fahrbahnrand geparkten Daihatsu Sirion gefahren und hat an diesem rund 3000 Euro Sachschaden angerichtet. Ohne sich zu melden oder sonst um den verursachten Schaden an dem geparkten Auto zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizei in Steißlingen, Tel.: 07738 97014, entgegen.

