POL-VIE: Schwalmtal-Waldniel: Stuhl im Kaiserpark angezündet - Kripo sucht Zeugen

Schwalmtal-Waldniel (ots)

Am Dienstagabend brannte im Waldnieler Kaiserparkt ein Stuhl nahe einer Parkbank. Ein Zeuge hatte zuvor mehrere junge Männer an der Stelle beobachtet. Unklar ist auch, woher die Stühle stammen. Hinweise auch auf die Verdächtigen bitte an die Kriminalpolizei über die 02162/377-0. /wg (404)

