Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gosheim/ Lkr. Tuttlingen) Unfallflucht auf einem Kundenparkplatz- Polizei sucht Zeugen (29.04.2024)

Gosheim (ots)

Am Montagmittag ist es in der Zeit von 12.00 Uhr bis 12.30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht mit einem Schaden in Höhe von rund 2.500 Euro auf dem Kundenparkplatz eines Supermarktes in der Daimlerstraße gekommen. Ein unbekannter Fahrer eines vermutlich blauen Autos prallte bei einem Parkvorgang gegen die rechte Fahrzeugseite eines dort abgestellten BMW X3. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher einfach weiter.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Hinweise nimmt der Polizeiposten Wehingen unter Tel. 07426 1240 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell