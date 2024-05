Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Spinde im Schwimmbad aufgebrochen - Haben Sie Hinweise?

Willich (ots)

Am Mittwoch, zwischen 16:15 Uhr und 17:15 Uhr wurden in einer Umkleidekabine eines Schwimmbads, in der Straße Zum-Schwimmbad in Willich, mehrere Spinde aufgebrochen. Der oder die unbekannten Täter haben insgesamt sieben Spinde aufgebrochen. Aus diesen wurde dann eine vierstellige Summe Bargeld gestohlen. Falls Sie Hinweise zu der Tat geben können, bitten wir Sie diese der Polizei unter der Rufnummer 02162/377-0 zu melden. /jk (409)

