Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Klein-LKW bei Unfall beschädigt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Montag (07.10.2024) ereignete sich gegen 10.30 Uhr in der Güntterstraße in Marbach am Neckar eine Unfallflucht. Eine 71-jährige BMW-Lenkerin war auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung der Charlottenstraße unterwegs. Auf Höhe eines Drogeriemarktes befand sich neben der BMW-Fahrerin ein Linienbus auf dem Linksabbiegestreifen. Als der Gelenkbus nach links abbog, schwenkte dieser aus. Die 71-Jährige wich vermutlich deshalb nach rechts aus und streifte in der Folge einen am Fahrbahnrand abgestellten Klein-LKW. Die Frau fuhr anschließend nach Hause und bemerkte dort den Unfallschaden an ihrem BMW. Die Polizei verständigte sie erst abends. Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Marbach am Neckar überprüfte die Güntterstraße hierauf, konnte den mutmaßlich beschädigten Klein-LKW jedoch nicht mehr feststellen. Es soll sich um ein hellgraues Fahrzeug mit Planenaufbau und eventuell osteuropäischem Kennzeichen gehandelt haben. Der entstandene Gesamtsachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die weitere Hinweise zu dem Klein-LKW mitteilen können und bittet diese, sich unter Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail: marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de zu melden.

