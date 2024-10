POL-CUX: Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Alkohol, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Unfallflucht

Cuxhaven (ots) - Geestland/Bad Bederkesa. Ein bislang unbekannter, älterer, männlicher Fahrzeugführer eines Wohnmobils (CUX-Kennzeichen) fuhr am 30.09.2024 gegen 11:50 Uhr mit seinem Fahrzeug in Bad Bederkesa in der Gröpelinger Straße in Höhe einer Arztpraxis rückwärts, um auszuparken. Dabei stieß er gegen den ordnungsgemäß dahinter geparkten Pkw Ford Mondeo ...

