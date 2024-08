Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Versuchter Einbruch

Grevenbroich (ots)

In Grevenbroich versuchten am Donnerstag (22.08.) Unbekannte in eine Wohnung an der Straße "Am Sprenger" zu gelangen. In der Zeit von circa 15:00 Uhr bis 19:30 Uhr versuchten die mutmaßlichen Tatverdächtigen die Wohnungstür aufzuhebeln. Das Vorhaben scheiterte.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 02131-3000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell