POL-KA: (KA) Bruchsal - Nachtragsmeldung zu den Meldungen vom 04. und 12.06.2024 "Brand auf Dachboden eines Mehrparteienhauses" und "Kellerbrand in Mehrparteienhaus" - Ermittlungserfolg

Wie bereits berichtet, brach am Vormittag des 04.06.2024 auf einem Dachboden eines Mehrparteienhauses in der Markgrafenstraße in Bruchsal-Heidelsheim ein Brand aus. Der Sachschaden belief sich auf mehrere tausend Euro, verletzt wurde niemand. Am 12.06.2024 brannte es im Keller des gleichen Anwesens erneut und starker Rauch breitete sich im gesamten Gebäude aus. Ein Mann zog sich dabei eine Rauchgasvergiftung zu und wurde medizinisch behandelt.

Die Brände konnten von der Feuerwehr jeweils rasch gelöscht werden, sodass die Flammen nicht auf weitere Räume übergriffen. In beiden Fällen war die Brandursache zunächst unklar und die Kriminaltechnik sicherte Spuren am Brandort. Das Kriminalkommissariat Bruchsal übernahm in der Folge die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Die Untersuchung der Brandorte sowie die weitergehenden kriminalpolizeilichen Ermittlungen erhärteten den Verdacht der Brandstiftung und führten zu einem ehemaligen Bewohner des Hauses. Er steht im Verdacht die Brände fahrlässig verursacht zu haben.

