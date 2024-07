Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bad Schönborn - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Wohnhaus

Karlsruhe (ots)

In der Nacht zum Sonntag verschafften sich Einbrecher in Langenbrücken Zutritt in ein Wohnhaus.

Nach bisherigen polizeilichen Ermittlungen gelangten die Unbekannten zwischen Samstagabend 22:00 Uhr und Sonntagmorgen 06:00 Uhr offensichtlich durch ein geöffnetes Fenster in das Gebäude in der Dammstraße. Hierfür verwendeten sie als Einstiegshilfe wohl Material aus dem Hof des Hauses. Im Inneren nahmen die Täter mehrere Wertgegenstände an sich und verließen das Anwesen offensichtlich wieder über das Fenster. Die Höhe des Diebstahlsschadens kann aktuell noch nicht beziffert werden.

Teile des Diebesgutes wurden in einem Vorgarten in Tatortnähe aufgefunden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 0721 666 5555 in Verbindung zu setzen.

Raphael Velloso de Almeida, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell