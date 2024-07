POL-KA: (KA) Ettlingen - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall auf der B 3 bei Ettlingen

Karlsruhe (ots) - Zeugen berichteten der Polizei am Freitagmittag von einer möglichen Bedrohungslage in einem Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße in Karlsbad-Langensteinbach. Demnach habe ein 38-jähriger Mann gegen 11.40 Uhr einen 31-jährigen Mitbewohner mit einem Messer bedroht. Der 31-Jährige verließ daraufhin das Haus. Die Polizei war mit einem größeren ...

mehr