POL-KA: (KA) Oberhausen-Rheinhausen - Pkw mutmaßlich in Brand gesetzt

Unbekannte zündeten offenbar am Donnerstagabend ein geparktes Auto in der Ostendstraße in Rheinhausen an. Es entstand Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

Ersten Erkenntnissen zufolge wurde ein Passant gegen 20:00 Uhr auf den brennenden Pkw aufmerksam und wählte den Notruf. Dank des frühzeitigen Eingreifens des Passanten und weiteren Zeugen konnte wohl ein Übergreifen der Flammen in den Motorraum verhindert werden. Der eintreffenden Feuerwehr gelang es schnell, den Brand zu löschen. An dem Fahrzeug entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Zu den Hintergründen der mutmaßlichen Brandstiftung hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

