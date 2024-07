POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizistin auf dem Weg zum Dienst stoppt betrunkenen Autofahrer

Karlsruhe (ots) - Aus bislang noch unbekannter Ursache brachen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Waldstadt drei Brände aus. Bisherigen Erkenntnissen zufolge brach das erste Feuer gegen 23:00 Uhr aus. Zwei Altpapiertonnen brannten in der Kösliner Straße. Gegen 23:50 Uhr brannte es in der Elbinger Straße. Bei einem Supermarkt fingen vermutlich außerhalb gelagerte Kartonagen Feuer. Der Supermarkt wurde ...

