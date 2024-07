Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Linkenheim-Hochstetten - Nach Auseinandersetzung mit zwei Fahrkartenkontrolleuren - Vorläufige Festnahme eines 26-jährigen Tatverdächtigen wegen gefährlicher Körperverletzung

Karlsruhe (ots)

Ein 26 Jahre alter Mann steht im dringenden Verdacht, am Mittwochabend zwei Fahrkartenkontrolleure angegriffen und verletzt zu haben.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge weigerte sich der Tatverdächtige gegen 19:30 Uhr in einer Straßenbahn der Linie S11, zunächst seine Personalien gegenüber einer 24-jährigen Kontrolleurin der Verkehrsbetriebe Karlsruhe zu nennen. Der 26-Jährige war zuvor offensichtlich ohne gültigen Fahrschein angetroffen worden. An der Haltestelle Linkenheim Schulzentrum versuchte der Mann aus der Bahn zu flüchten und stieß dabei die 24-Jährige zur Seite. Als die Frau den Verdächtigen festhalten wollte, kam es offenbar zu einer Rangelei, bei der die 24-Jährige leichte Verletzungen erlitt. Ein zu Hilfe eilender zweiter Kontrolleur folgte dem Flüchtenden. Als er ihn zum Anhalten aufforderte, attackierte der Tatverdächtige den 22-jährigen auf der Straße mit Schlägen und Tritten und verletzte ihn am Körper und am Kopf. Anschließend entkam der Aggressor in unbekannte Richtung. Der 22-Jährige wurde zur Behandlung seiner Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die eingeleitete Fahndung führte gegen 20:15 Uhr zur Festnahme des Verdächtigen vor einem Einkaufsmarkt in der Karlsruher Straße in Linkenheim.

Nach Abschluss der ersten Ermittlungen wurde der 26-Jährige am Nachmittag des 25.07.2024 wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Ralf Eisenlohr, Polizeipräsidium Karlsruhe

