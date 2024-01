Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Balzheim - Motorradfahrer schwer verletzt

Am Dienstag prallte bei Balzheim ein 18-Jähriger in ein entgegenkommendes Auto.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 16.30 Uhr. Der 18-Jährige fuhr mit seinem Leichtkraftrad von Unterbalzheim in Richtung Dietenheim. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal gegen den Mercedes einer 21-Jährigen. Dabei wurde der Kradlenker von seinem Motorrad geschleudert und erlitt schwere Verletzungen. Der Mercedes kam nach links von der Straße ab. Dort fuhr das Auto eine Böschung hinab und kam in einem angrenzenden Feld zum Stehen. Die Fahrerin des Mercedes und ihre 23-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Alle drei Beteiligten kamen in umliegende Krankenhäuser. Beide Fahrzeuge wurden total beschädigt. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 7.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Straße zwischen Dietenheim und Unterbalzheim bis etwa 19.30 Uhr voll gesperrt.

+++++++ 0198644(TH)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell