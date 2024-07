Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsbad - Hinweis auf eine Bedrohung verursachte einen größeren Polizeieinsatz

Karlsruhe (ots)

Zeugen berichteten der Polizei am Freitagmittag von einer möglichen Bedrohungslage in einem Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße in Karlsbad-Langensteinbach. Demnach habe ein 38-jähriger Mann gegen 11.40 Uhr einen 31-jährigen Mitbewohner mit einem Messer bedroht. Der 31-Jährige verließ daraufhin das Haus. Die Polizei war mit einem größeren Kräfteaufgebot am Einsatzort und konnte den 38-Jährigen in einer Wohnung widerstandslos in Gewahrsam nehmen.

Aufgrund vorliegender Hinweise auf eine psychische Ausnahmesituation des 38-Jährigen wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Verletzt wurde niemand. Hinweise auf eine Gefährdung weiterer Personen bestanden zu keinem Zeitpunkt.

Dennis Krull, Pressestelle

