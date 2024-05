POL-PDLD: Essingen - überschlagener PKW

Kreis Germersheim (ots) - Gleich zu drei versuchten Einbruchsdiebstählen in Grundschulen kam es in der Nacht von Montag auf Dienstag in den Ortschaften Kuhardt, Hördt und Leimersheim. Auch wenn der bzw. die Täter nichts erbeuten konnten, verursachten sie Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Unbekannten gelangten durch das Aufhebeln von Türen in die Räumlichkeiten. Täterhinweise liegen derzeit nicht ...

