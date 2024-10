Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Bad Bederkesa

Cuxhaven (ots)

Geestland/Bad Bederkesa. Ein bislang unbekannter, älterer, männlicher Fahrzeugführer eines Wohnmobils (CUX-Kennzeichen) fuhr am 30.09.2024 gegen 11:50 Uhr mit seinem Fahrzeug in Bad Bederkesa in der Gröpelinger Straße in Höhe einer Arztpraxis rückwärts, um auszuparken. Dabei stieß er gegen den ordnungsgemäß dahinter geparkten Pkw Ford Mondeo in Silber. Anschließend entfernte sich der Verursacher nach Ansprache durch einen unbekannten Unfallzeugen unerlaubt von der Unfallstelle. Der Unfallzeuge soll mit seinem VW Bus in Silber vor Ort gewesen sein. Dieser Zeuge, aber auch andere Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Geestland (Telefon 04743 9280) zu melden.

