POL-BS: Versammlung auf dem Schlossplatz

Braunschweig (ots) - Braunschweig, Luisenstraße 13.11.2023, 17.25 Uhr Fußgänger leicht verletzt Am frühen Montagabend ist es in der Luisenstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 27-jähriger Fußgänger leicht verletzt wurde. Gegen 17.25 Uhr sei ein 37-jähriger Braunschweiger mit seinem schwarzen BMW auf der linken Spur der Luisenstraße vom Europaplatz kommend in Richtung Münchenstraße gefahren. In ...

