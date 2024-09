POL-CUX: Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 29.09.2024

Polizeiinspektion Cuxhaven

Bereich PK Geestland:

Verkehrsunfall mit Verletzten / Unbeteiligter ohne Fahrerlaubnis

Gemarkung Geestland, BAB-Anschlussstelle Neuenwalde. Am Samstag, dem 28.09.2024, ereignete sich gegen 15.00 Uhr ein Verkehrsunfall an der BAB-27-Anschlussstelle Neuenwalde. Ein 23-jähriger Loxstedter beabsichtigte mit seinem VW Polo von der L119 nach links auf die BAB 27 in Richtung Bremen aufzufahren. Hierbei übersah er den entgegenkommenden VW Golf eines 64-Jährigen aus der Gemeinde Wurster Nordseeküste. Dieser war auf der L119 aus Richtung Holßel kommend in Richtung Neuenwalde unterwegs. Bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurden die beiden Fahrer und die Beifahrerin des VW Golf leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf 8000,- Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme wurde die L119 halbseitig gesperrt. Der Fahrer eines Skoda hatte die Absperrbaken offensichtlich übersehen und konnte nur durch eine Vollbremsung einen Unfall verhindern. Er wurde daraufhin von den Beamten überprüft. Hierbei stellte sich heraus, dass der 73-jährige Geestländer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

