Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 28.09.2024 VU auf BAB 27 und Gem. Hechthausen

Bild-Infos

Download

Cuxhaven (ots)

Bereich PK Geestland:

Verkehrsunfall mit Verletztem und mehreren beteiligten PKW auf der BAB 27

Gemarkung Loxstedt. Am Freitag, den 27.09.2024, ereignete sich gegen 08:00 Uhr ein Verkehrsunfall mit insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen auf der BAB 27 (Gemarkung Loxstedt). Hierbei befuhr ein 25jähriger Verdener mit seinem PKW den Überholfahrstreifen der BAB 27 in Fahrtrichtung Cuxhaven. Kurz vor der AS Bremerhaven-Wulsdorf übersah er aus bislang ungeklärter Ursache die Einfahrt in den dortigen Baustellenbereich, welche den Verkehr auf den rechten Fahrstreifen leitet. Sein PKW kollidierte dabei mit acht der zur Sperrung des Arbeitsbereiches aufgestellten Warnbaken. Durch deren Trümmerteile wurden drei im Nahbereich fahrende PKW leicht beschädigt. Das Fahrzeug des Unfallverursachers wurde hingegen deutlich beschädigt und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Infolge der Kollision erlitt der Unfallverursacher leichte Verletzungen. Das zuständige Verkehrssicherungsunternehmen übernahm die aufwändige Wiederherstellung der Verschwenkung. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf etwa 26.000 Euro geschätzt. Siehe Foto.

Bereich PK Schiffdorf:

Verkehrsunfallflucht in Hechthausen

Gemarkung Hechthausen. In der Nacht des 27./28.09.2024, gegen 00:15 Uhr, befuhr ein blauer Volkswagen Golf Variant die Kleinwördener Straße in Fahrtrichtung Hechthausen. Aus bislang unbekannter Ursache kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte zunächst mit einem Leitpfosten und stieß anschließend mit dem Mauerwerk der dortigen Brücke zusammen. Durch den Aufprall blieb das Fahrzeug auf der Beifahrerseite liegen, die Airbags wurden ausgelöst. Der aktuell unbekannt gebliebene Fahrzeugführer entfernte sich anschließend, noch vor Eintreffen von Rettungskräften und Polizei, von der Unfallstelle. Auf Grund der Beschädigungen ist nicht auszuschließen, dass sich der Fahrzeugführer beim Unfall verletzte. Umfangreiche Suchmaßnahmen, unter Einbindung zweier Drohnen, führte nicht zum Auffinden des Fahrzeugführers. Der unfallbeteiligte PKW war nicht zugelassen und trug bereits entsiegelte Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk CUX. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die den besagten PKW im Bereich Kleinwörden, bzw. Hechthausen gesehen haben und Angaben zum Fahrzeugführer machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Hemmoor (04771/6070) zu melden.

Mit freundlichen Grüßen

Martin Kühne Polizeihauptkommissar Dienstschichtleiter am Sitz der Polizeiinspektion Cuxhaven

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell