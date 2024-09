Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruch in eine Physiotherapiepraxis und eine Kindertagesstätte in Dedesdorf

Cuxhaven (ots)

Loxstedt/Dedesdorf. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (25./26.09.2024) kam es zu einem Einbruch in eine Physiotherapiepraxis im Wiemsdorfer Kirchweg in Dedesdorf. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich hierbei durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt zum Objekt und entwendeten hierbei einen Tresor.

In der gleichen Nacht verschafften sich unbekannte Täter ebenfalls Zutritt zur benachbarten Kindertagesstätte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde hier nichts entwendet.

Aufgrund der räumlichen und zeitlichen Nähe ist von einem unmittelbaren Zusammenhang auszugehen.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Schiffdorf (Telefon 04706 9480) zu melden.

