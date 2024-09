POL-CUX: Mehrere Verkehrsdelikte auf der BAB27 und im Bereich Geestland

Cuxhaven (ots) - Loxstedt/Dedesdorf. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (25./26.09.2024) kam es zu einem Einbruch in eine Physiotherapiepraxis im Wiemsdorfer Kirchweg in Dedesdorf. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich hierbei durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt zum Objekt und entwendeten hierbei einen Tresor. In der gleichen Nacht verschafften sich ...

mehr