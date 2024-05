Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau, Ottenau - Fall von häuslicher Gewalt endete in einer Fachklinik

Offenburg (ots)

Im Zusammenhang mit einem Fall von häuslicher Gewalt hatten die Beamten des Polizeireviers Gaggenau am Donnerstagabend alle Hände voll zu tun. Ein Ehemann soll kurz vor 21 Uhr nicht nur seine Ehefrau geschlagen und bedroht haben, er soll auch auf deren Mutter eingeschlagen haben und leistete bei den polizeilichen Maßnahmen heftigen Widerstand. Überdies wird dem Delinquenten vorgeworfen, sich während des Notrufs entfernt und noch vor dem Eintreffen der Polizeistreifen in seinem alkoholisierten Zustand hinter das Steuer seines Autos gesetzt zu haben und weggefahren zu sein. Er kehrte jedoch kurze Zeit später an seine Wohnanschrift zurück, wo er dann durch die Einsatzkräfte der Polizei vorläufig festgenommen werden konnte. Der mit mehr als einem Promille unter Alkoholeinfluss stehende Mann wurde in Absprache der Staatsanwaltschaft in eine Fachklinik gebracht. Gegen ihn sind nun mehrere Ermittlungsverfahren anhängig.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell