Polizei Münster

POL-MS: In Bäckerei-Fassade gefahren - Polizei sucht nach Unfallfahrer

Münster (ots)

Ein unbekannter Autofahrer ist in der Nacht von Montag (29.5.) auf Dienstag (30.5.) in eine Bäckereifassade an der Gartenbreie in Gievenbeck gefahren und geflüchtet.

Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht oder Geräusche gehört haben.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

