POL-MS: Unfall zwischen Radfahrerin und Fußgänger - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots) - Drei Autos haben am frühen Mittwochmorgen (31.5., 4:17 Uhr) an der Königsberger Straße in Brand gestanden. Ein aufmerksamer Zeuge hatte Polizei und Feuerwehr alarmiert. An dem VW, dem Seat und dem Honda entstand Sachschaden im fünfstelligen Euro-Bereich. Ersten Ermittlungen zufolge kann Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei ist auf ...

