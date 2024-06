Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Nach Kelleraufbruch - 38-Jähriger vorläufig festgenommen

Hamm-Herringen (ots)

Einsatzkräfte der Polizei Hamm nahmen am Sonntag, 2. Juni, einen 38-jährigen Mann vorläufig fest - er hatte zuvor ein Kellerabteil in einem Mehrfamilienhaus an der Holstenstraße aufgebrochen.

Als der Mieter gegen 14.35 Uhr zu seinem Kellerabteil kam, staunte er nicht schlecht:

Das Vorhängeschloss beschädigt, das Licht an und hinter der Tür ein ihm unbekannter Mann. Auf frischer Tat ertappt, nahm der 38-Jährige sofort die Beine in die Hand und flüchtete aus dem Keller.

Geistesgegenwärtig nahm der Zeuge die Verfolgung auf und rief die Polizei.

Mehrere Einsatzkräfte machten sich sofort auf den Weg und konnten den wohnsitzlosen 38-Jährigen im Bereich einer Bushaltestelle am Herringer Weg/Bonifatiusweg antreffen und vorläufig festnehmen.

Der bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretene Mann wurde anschließend dem Polizeigewahrsam zugeführt. (ds)

