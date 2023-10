Polizei Düren

POL-DN: Leichtgläubiger Räuber scheitert bei Überfall

Düren (ots)

Unter Vorhalt eines Messers forderte ein Unbekannter in der Nacht zu Sonntag Geld von einem Dürener. Von der Höhe der Summe hatte der Täter eine exakte Vorstellung; zwölf Euro sollten es sein.

Die Tat ereignete sich am Samstag (21.10.2023) um etwa 23:10 Uhr Am Ellernbusch auf der Höhe des Parkplatzes hinter dem dortigen Supermarkt. Ein 20-Jähriger aus Düren war auf dem Weg nach Hause, als ihm zunächst etwas von hinten gegen den Rücken gehalten wurde. Dann stellte sich plötzlich ein Mann vor ihn und hielt ihm ein Messer vor den Bauch. Der Unbekannte forderte 12 Euro von dem Dürener. Der 20-Jährige behielt einen kühlen Kopf und erwiderte, dass er zwar keine 12 Euro dabeihabe, aber gern jemanden anrufen könne, der dann 12 Euro vorbeibringt. Der Erpresser hielt dies für eine gute Idee und hatte auch Verständnis dafür, dass sein Opfer für das Telefonat etwas Privatsphäre brauchte und sich ein paar Meter entfernen musste. Der 20-jährige Dürener nutzte die Leichtgläubigkeit des Täters aus und rief natürlich, sobald er außer Hörweite war, die 110 an. Als er zurückkam, erzählte er, dass gleich jemand kommen und die 12 Euro bringen werde. Etwa zwei Minuten bevor die Beamten eintrafen, schwante dem Täter wohl doch, dass für Ihn nicht alles nach Plan lief und er trat die Flucht an.

Der Flüchtige wird wie folgt beschrieben: - schwarze Kleidung - schwarze Sturmhaube - circa 185 cm groß - 25-30 Jahre alt - Osteuropäischer Akzent - Messer mit schwarzem Griff und schwarzer Klinge

Zeugen, die im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Täter haben, werden gebeten, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle zu melden.

