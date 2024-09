Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Drei Verkehrsunfälle auf der BAB27 - mehrere leicht verletzte Personen - Unfallverursacherin leistet Widerstand

Cuxhaven (ots)

Hagen im Bremischen. Am Sonntag (29.09.2024) ereignete sich gegen 05:00 Uhr ein Verkehrsunfall in der Autobahnabfahrt Stotel. Eine 18-jährige Fahranfängerin aus Uelzen war auf der BAB 27 in Richtung Cuxhaven unterwegs und beabsichtigte, an der Anschlussstelle Stotel die Autobahn zu verlassen. Im Abfahrtsbereich verlor die Fahranfängerin aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über ihren PKW. Dieser kam nach links von der Fahrbahn ab. Der Audi fuhr auf die dort beginnende Schutzplanke auf und kam in Schräglage auf dieser zum Stehen. Die Fahrerin erlitt hierdurch einen Schock und musste medizinisch versorgt werden. Der Pkw musste aufwändig mit einem Kran geborgen werden. Der Sachschaden wird auf ca. 22.500 Euro geschätzt

Gegen 21:00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Richtungsfahrbahn Cuxhaven zwischen den Anschlussstellen Uthlede und Hagen. Ein 58-jähriger Bremerhavener überholte mit seinem PKW Volvo einen Lkw, als ein auf dem Überholfahrstreifen herannahender Mercedes-Fahrer den Volvo-Fahrer zunächst durch dichtes Auffahren und Betätigen der Lichthupe nötigte. Schließlich überholte der Mercedes, welcher von einem 18-jährigen Bremerhavener gelenkt wurde, verbotswidrig rechts. Als dieser wieder nach links einscherte, touchierte er den Volvo, welcher daraufhin mit der Mittelschutzplanke kollidierte. Bei dem Unfall wurden der Verursacher, der Fahrer des Volvo und dessen Mitfahrerin leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 12.000 Euro geschätzt. Gegen den Verursacher wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet

Am 30.09.2024 gegen 00:30 Uhr verunfallte eine 41-jährige Bremerhavenerin mit ihrem PKW Opel auf der BAB 27. Die Frau war in Richtung Bremen unterwegs, als Sie aus bislang unbekannten Gründen kurz nach der Anschlussstelle Hagen mit der Mittelschutzplanke kollidierte. Der schwer beschädigte PKW kam auf dem Überholfahrstreifen zum Stehen. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Zur Höhe des entstandenen Schadens liegen bislang keine Angaben vor.

Als die Unfallfahrerin im Rettungswagen behandelt wurde, griff diese eine Polizeibeamtin an, indem Sie unter anderem nach dieser trat. Die Beamtin wurde glücklicherweise nicht getroffen und blieb unverletzt. Ein Strafverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte wurde eingeleitet.

