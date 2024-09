Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Schwerer Raub in Döse in Cuxhaven - zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen, einer mittlerweile wieder auf freien Fuß - Opfer außer Lebensgefahr

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am gestrigen Sonntagabend (29.09.2024) kam es gegen 21:15 Uhr zu einer Auseinandersetzung im Bereich Steinmarner Trift.

Ein 21-jähriger Cuxhavener wurde hierbei Opfer eines versuchten Raubes. Hierbei kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei welcher der Mann mit einem Messer verletzt wurde. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht und befindet sich nicht in Lebensgefahr. Zeugen und Ersthelfer hatten sich vor Eintreffen der Rettungskräfte um den Mann gekümmert.

Ein 22-jähriger Cuxhavener konnte noch am Tatort vorläufig festgenommen werden. Ein weiterer, 17-jähriger Jugendlicher war zunächst ebenfalls verdächtig an der Tat beteiligt gewesen zu sein und wurde im Verlauf der Nacht an seiner Wohnanschrift vorläufig festgenommen. Dieser Tatverdacht erhärtete sich jedoch nicht, sodass er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen am Nachmittag entlassen wurde. Nach einem gemeldeten, zweiten derzeit unbekannten Tatverdächtigen wird weiter gefahndet.

Die weiteren polizeilichen Maßnahmen und Ermittlungen laufen. Weitere Angaben könnten daher derzeit nicht gemacht werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell