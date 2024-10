Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Auseinandersetzung in Gaststätte

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Böblingen ermittelt derzeit wegen gefährlicher Körperverletzung gegen zwei 62 und 35 Jahre alte Männer, nachdem es am Dienstagabend (08.10.2024) gegen 22.40 Uhr in einem Lokal in der Tübinger Straße in Böblingen zu einer Auseinandersetzung zwischen vermutlich vier Personen gekommen ist. Gemäß den derzeitigen polizeilichen Erkenntnissen saßen eine 30 Jahre alte Frau und ein 55 Jahre alter Mann gemeinsam an einem Tisch. In unmittelbarer Nähe zu den beiden war ein Tisch mit einer 56 Jahre alten Frau und zwei 62 und 35 Jahre alten Männern besetzt. Zwischen den Personen bestehen familiäre Beziehungen. Allerdungs soll es kürzlich zu einem Konflikt zwischen der 30-jährigen Frau und dem 35 Jahre alten Mann gekommen sein. Im Lokal soll nun zunächst ein kurzer Streit zwischen der 56 Jahre alten Frau und dem 55-Jährigen entbrannt sein. Vermutlich wollten die 30-Jährige und der 55 Jahre alte Mann aufgrund dessen das Lokal verlassen. Plötzlich seien der 62- und der 35-Jährige auf den 55 Jahre alten Mann und die 30-jährige Frau losgegangen. Hierbei seien auch Besteckteile des Restaurants zum Einsatz gekommen. Zeugen alarmierten nun die Polizei, die mit mehreren Streifenwagenbesatzungen ausrückte. Die Situation im Lokal war zunächst sehr unübersichtlich. Gegen einen 25-jährigen Gast, der sich entgegen der Anweisungen hastig auf eine Polizeibeamtin zu bewegte, kam es zu einem Pfeffersprayeinsatz. Dem 25-Jährigen sowie den beiden 35 und 62 Jahre alten Tatverdächtigen wurden im Anschluss Handschließen angelegt. Die 30 Jahre alte, leicht verletzte Frau sowie der 55-jährige, ebenfalls leicht verletzte Mann wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Bei dem 25-jährigen Mann, gegen den die Polizei Pfefferspray eingesetzt hatte, handelte es sich letztlich um einen Zeugen. Der 62-jährige Tatverdächtige, der ebenfalls leicht verletzt wurde, und der 35 Jahre alte Tatverdächtige wurden vorläufig festgenommen und in die Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Böblingen gebracht. Nach Durchführung der notwendigen polizeilichen Maßnahmen wurden sie wieder auf freien Fuß entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell