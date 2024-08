Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Zeugen gesucht

Haselünne (ots)

Am 29. Juli gegen 14.50 Uhr, kam es in Haselünne auf der Lähdener Straße zu einer Straßenverkehrsgefährdung mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Dabei überholte der Fahrer eines silberfarbener Audi (Kombi) einen vorausfahrenden Lkw trotz Gegenverkehr, so dass ein entgegenkommender Fahrer eines Skoda nach rechts ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hierdurch wurde der Skoda beschädigt. Der Fahrzeugführer des überholenden Fahrzeugs setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Meppen, Tel. 05931/9490, in Verbindung zu setzen.

