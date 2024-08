Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Unfallflucht - Motorradfahrerin leicht verletzt

Wietmarschen (ots)

Am Dienstag, gegen 17:50 Uhr, kam es an der Anschlussstelle Wietmarschen der Autobahn 31 zu einem Verkehrsunfall. Eine 21-jährige Fahrerin eines Motorrades befuhr die Ausfahrt, als sie von rechts von einem bisher unbekannten Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw überholt wurde. Während des Überholens touchierte der Pkw die 21-Jährige, so dass diese zu Fall kam und sich leicht verletzte. Am Motorrad entstand Sachschaden. Der unbekannte Fahrer des Pkw setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Autobahnpolizei in Wietmarschen - Lohne unter der Rufnummer 05908 - 9348115 zu melden.

