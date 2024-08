POL-EL: Haren - Brand in Geflügelverarbeitungsbetrieb

Meppen (ots) - In der Zeit von Montag, 16 Uhr bis Dienstag, 06:45 Uhr kam es in der Backemuder Straße zu einem Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu dem Gelände des Baubetriebshofs. Von diesem entwendeten sie etwa 150 Meter Starkstromkabel im Wert von 1000 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931 - 9490 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

