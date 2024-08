POL-EL: Meppen - SV Meppen gegen VFL Osnabrück

Emsbüren (ots) - Heute kam es in Emsbüren zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 46-Jährige war in einem Audi gegen 12.28 Uhr auf der Straße Ahlde in Richtung Emsbüren unterwegs. Im dortigen Kreuzungsbereich überquerte ein 90-jähriger Radfahrer von rechts unvermittelt die Straße. Es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Pkw-Fahrerin wurde leicht ...

mehr